Австралийские теннисисты поддержали идею Кирьоса

Сразу несколько австралийских теннисистов поддержали инициативу Ника Кирьоса, который сообщил о сборе средств для жертв лесных пожаров в Австралии. Ранее Кирьос объявил, что за каждый эйс на турнирах в Австралии будет тратить на благотворительную деятельность по $ 200.

К этой инициативе присоединились Саманта Стосур, Эллен Перес, Алекс де Минор и Джон Милман.

Турнирный директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили уже сообщил, что в ближайшее время будут запущены и другие благотворительные кампании.

"Мы хотим помочь пострадавшим людям. И в ближайшее время мы объявим о новых фандрайзинговых кампаниях во время ATP Cup, Australian Open и других турниров", — цитирует Тили WTA.

Из-за пожаров на юго-восточном побережье Австралии уже началась эвакуация.