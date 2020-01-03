Сборная Германии проиграла Австралии на старте ATP Cup

На ATP Cup в группе F завершился ещё один матч — между сборными Германии и Австралии. Хозяева турнира уступают со счётом 0-2, но парная встреча уже никак не повлияет на исход противостояния.

Сначала Ник Кирьос обыграл Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 7:6 (7:4), а затем Алекс де Минор одержал волевую победу над Александром Зверевым — 4:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Ранее в группе F сборная Греции со счётом 0-3 проиграла команде Канады. Михаил Перволаракис потерпел поражение в поединке с Феликсом Оже-Альяссимом — 1:6, 3:6. Действующий победитель Итогового чемпионата ATP Стефанос Циципас уступил Денису Шаповалову — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). В парной встрече Перволаракис и Петрос Циципас проиграли Оже-Альяссиму и Шаповалову — 2:6, 3:6.

В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.