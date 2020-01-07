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Федерер выступит на US Open

Теннис
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Швейцарец подтвердил свое участие

Федерер выступит на US Open
Новина українською

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер подтвердил, что в новом сезоне выступит на турнире в Майами, где ему предстоит защищать титул действующего победителя. Об этом сообщили организаторы соревнований.

"Федерер подтвердил, что вернётся для защиты титула. Вы же хотите быть здесь для этого", — написала пресс-служба турнира.

Ранее, по сообщению ESPN, Роджер планировал отказаться от участия в "Мастерсе" в Майами, так как 24 марта будет проводить выставочный матч с немцем Александром Зверевым в Колумбии. Их предыдущая встреча была отменена из-за массовых антиправительственных протестов и беспорядков.

Квалификация на турнире в Майами будет проходить 23 и 24 марта. Основной розыгрыш турнира начнётся 25-го числа.

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В статье: Роджер Федерер US Open-2019
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