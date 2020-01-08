Сербия – Канада и другие пары 1/4 финала ATP Cup

Главная драма заключительного дня группового этапа развернулась в матче между Бенуа Пэром и Кевином Андерсоном. Француз в концовке второго и третьего сетов дважды не подал на матч и проиграл на решающем тайбрейке (6:2, 6:7, 6:7). Поражение Пэра стоило его команде выхода в плей-офф.

До последнего было неясно, кто выйдет из группы в статусе «лаки-лузера». Все решалось в парном матче между Хорватией и Аргентиной, причем латиноамериканцы фактически играли не за себя, а за сборную Канады. Максимо Гонсалес и Андреас Мольтени неожиданно обыграли Ивана Додига/Николу Мектича (3:6, 6:3, 10:2) и не пустили Хорватию в плей-офф.

Таким образом, со второго места в четвертьфинал прорвались сборные Бельгии и Канады.

Все пары 1/4 финала ATP Cup:

Сербия – Канада

Аргентина – Россия

Бельгия – Испания

Великобритания – Австралия

Матчи 1/4 финала турнира пройдут в Сиднее и Брисбене 9-10 января.