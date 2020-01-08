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Сербия – Канада и другие пары 1/4 финала ATP Cup
Список претендентов на победу в командном турнире сократился до восьми сборных.
Главная драма заключительного дня группового этапа развернулась в матче между Бенуа Пэром и Кевином Андерсоном. Француз в концовке второго и третьего сетов дважды не подал на матч и проиграл на решающем тайбрейке (6:2, 6:7, 6:7). Поражение Пэра стоило его команде выхода в плей-офф.
До последнего было неясно, кто выйдет из группы в статусе «лаки-лузера». Все решалось в парном матче между Хорватией и Аргентиной, причем латиноамериканцы фактически играли не за себя, а за сборную Канады. Максимо Гонсалес и Андреас Мольтени неожиданно обыграли Ивана Додига/Николу Мектича (3:6, 6:3, 10:2) и не пустили Хорватию в плей-офф.
Таким образом, со второго места в четвертьфинал прорвались сборные Бельгии и Канады.
Все пары 1/4 финала ATP Cup:
Сербия – Канада
Аргентина – Россия
Бельгия – Испания
Великобритания – Австралия
Матчи 1/4 финала турнира пройдут в Сиднее и Брисбене 9-10 января.