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Бондаренко не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Китае

Теннис
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Екатерина Бондаренко покидает Шэньчжэнь.

Бондаренко не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Китае
Новина українською

В 1/4 финала Shenzhen Open Бондаренко впервые в карьере встречалась с 66-й ракеткой мира Кристиной Плишковой, которая во втором круге неожиданно прошла Арину Соболенко.

На старте матча Плишкова с двумя брейками повела 3:0, затем Бондаренко вернула одну свою подачу. В концовке партии украинка отыграла пять брейк-поинтов, но зацепиться за гейм на приеме ей не удалось.

Судьбу второго сета решил ранний брейк от Плишковой. Бондаренко только в одном гейме выиграла больше двух мячей на приеме, однако преодолеть хорошую первую подачу соперницы и добраться до брейк-поинта Екатерина так и не смогла.

Выход в четвертьфинал турнира WTA принес Екатерине Бондаренко чуть больше 11 тысяч долларов призовых и 60 рейтинговых очков.

Шэньчжэнь. WTA International с призовым фондом $775,000. 1/4 финала

Екатерина Бондаренко (Украина) – Кристина Плишкова (Чехия) – 4:6, 4:6

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В статье: Катерина Бондаренко Кристина Плишкова
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