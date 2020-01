Сербия с Джоковичем вышла в полуфинал ATP Cup

Серьезную заявку на итоговый успех сербы в четвертьфинальном матче с Канадой сделали в первом одиночном матче – Душан Лайович в двух сетах (6:4, 6:2) неожиданно разобрался с 21-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом. Лайович сделал три брейка и отыграл два брейк-поинта на своей подаче.

Досрочно Сербию в полуфинал вывел Новак Джокович – второй номер рейтинга АТР в драматичном трехсетовом матче за 2 часа и 41 минуту остановил Дениса Шаповалова (4:6, 6:1, 7:6). В решающей партии Джокович при счете 5:4 не подал на матч, но на тайбрейке быстро повел 5:0 и не упустил громадный отрыв.

???????? #TeamSerbia wins a three-set thriller, claiming the tie break and the tie. Serbia win 4-6 6-1 7-6(4)#ATPCup | #Final8 | #SRBCAN pic.twitter.com/klg0Uv2cfF