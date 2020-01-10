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Сербия с Джоковичем вышла в полуфинал ATP Cup

Теннис
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Известен третий полуфиналист командного турнира в Австралии.

Сербия с Джоковичем вышла в полуфинал ATP Cup
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Серьезную заявку на итоговый успех сербы в четвертьфинальном матче с Канадой сделали в первом одиночном матче – Душан Лайович в двух сетах (6:4, 6:2) неожиданно разобрался с 21-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом. Лайович сделал три брейка и отыграл два брейк-поинта на своей подаче.

Досрочно Сербию в полуфинал вывел Новак Джокович – второй номер рейтинга АТР в драматичном трехсетовом матче за 2 часа и 41 минуту остановил Дениса Шаповалова (4:6, 6:1, 7:6). В решающей партии Джокович при счете 5:4 не подал на матч, но на тайбрейке быстро повел 5:0 и не упустил громадный отрыв.

Парный матч принципиального значения не имел – Никола Качич и Виктор Троицки обыграли Петера Полански и Адила Шамасдина (6:3, 6:2).

Сербия в полуфинале ATP Cup сыграет с Россией, которая накануне выбила Аргентину.

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В статье: ATP Cup
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