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Сербия побеждает Испанию в финале ATP Cup

Теннис
(2 голосов)

Команда Джоковича торжествует

Сербия побеждает Испанию в финале ATP Cup
UA-Футбол
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Мужская сборная Сербии в финале турнира ATP Cup побеждает команду Испании и становится триумфатором соревнований.

Для сербов все начиналось не очень удачно. В первом матче испанец Роберто Батиста-Агут (АТР №10) очень уверенно победил своего соперника Душана Лайовича (АТР №34) со счетом 7-5; 6-1.

Далее Новак Джокович (АТР №2) в принципиальном матче победил первую ракетку планеты Рафаэля Надаля и сравнял счет в командном противостоянии. Итог встречи 6-2; 7-6 в пользу серба.

Судьба встречи решилась в парном поединке, когда сербская пара Джокович / Троицки победила своих оппонентов, дуэт Кареньо-Буста / Лопес со счетом 6-3; 6-4.

На пути к победе Сербия побеждала команды из ЮАР, Франции, Чили, Канады и России.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль ATP Cup
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