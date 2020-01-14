Теннисистка снялась с Australian Open из-за лесных пожаров

Якупович не доиграла матч первого раунда квалификации против Штефани Фогеле из-за приступа кашля, спровоцированного загрязнением воздуха из-за масштабных пожаров в Австралии. Серьезность ситуации подтверждает тот факт, что словенку при счете 6:4, 5:6 от победы отделяли всего два гейма.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) 14 января 2020 г.

"Это несправедливо и нездорово для игроков. Я думала, что сегодня нас не поставят играть. Но нам не оставили выбора. Если бы мы отказались выйти на корт, то нас бы оштрафовали", - сказала Якупович после матча.

В мужской сетке квалификации также есть отказы. Причины неизвестны.

Отметим, что организаторы Australian Open сегодня отменили утренние тренировки, но старт квалификации был отложен всего на час.