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Теннисистка снялась с Australian Open из-за лесных пожаров

Теннис
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Далиле Якупович стало плохо прямо на корте.

Теннисистка снялась с Australian Open из-за лесных пожаров
Новина українською

Якупович не доиграла матч первого раунда квалификации против Штефани Фогеле из-за приступа кашля, спровоцированного загрязнением воздуха из-за масштабных пожаров в Австралии. Серьезность ситуации подтверждает тот факт, что словенку при счете 6:4, 5:6 от победы отделяли всего два гейма.

"Это несправедливо и нездорово для игроков. Я думала, что сегодня нас не поставят играть. Но нам не оставили выбора. Если бы мы отказались выйти на корт, то нас бы оштрафовали", - сказала Якупович после матча.

В мужской сетке квалификации также есть отказы. Причины неизвестны.

Отметим, что организаторы Australian Open сегодня отменили утренние тренировки, но старт квалификации был отложен всего на час.

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В статье: Australian Open Далила Якупович
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