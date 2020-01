Теннисистка снялась с Australian Open из-за лесных пожаров

Якупович не доиграла матч первого раунда квалификации против Штефани Фогеле из-за приступа кашля, спровоцированного загрязнением воздуха из-за масштабных пожаров в Австралии. Серьезность ситуации подтверждает тот факт, что словенку при счете 6:4, 5:6 от победы отделяли всего два гейма.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW