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Каролина Плишкова прокомментировала победу Серены Уильямс на турнире в Окленде

Теннис
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По мнению чешки, у Серены не было конкурентов

Каролина Плишкова прокомментировала победу Серены Уильямс на турнире в Окленде
Новина українською

Чешская теннисистка вторая ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала победу американки Серены Уильямс на турнире в Окленде, где она взяла первый с 2017 года титул.

"За последние годы она не раз была близка к победам. Она всегда близка к ним. В Окленде не было никого, у кого есть игра. Никто не мог победить Уильямс. В межсезонье она показала, что хорошо готова и настроена бороться. С ней всегда будет трудно. Неважно, сколько лет Серене и какой у неё рейтинг.

Наш матч на Australian Open в прошлом году? Думаю, его запомнят на всю жизнь, особенно я. Хотя, может, и она тоже", — цитирует Плишкову Asap Sports.

Напомним, на Australian Open 2019 Плишкова в четвертьфинале проигрывала Уильямс со счётом 6:4, 4:6, 1:5, но затем отыграла четыре матчбола, выиграла все оставшиеся геймы и одержала волевую победу.

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В статье: Каролина Плишкова Серена Уильямс
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