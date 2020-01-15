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Australian Open. Три украинки не смогли стартовать в квалификации

Теннис
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Непогода в Мельбурне отразилась на расписании Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. Три украинки не смогли стартовать в квалификации
Новина українською

Из-за проливного дождя организаторы Australian Open отменили большую часть матчей первого раунда квалификации.

В среду стартовать на кортах австралийского Шлема должны были Катарина Завацкая (соперница – Ма Шуюэ), Дарья Лопатецкая (Конни Перрен) и Марта Костюк (Наталья Вихлянцева). Матчи украинок перенесены на четверг.

Также 16 января свой матч полуфинала квалификации проведет и Сергей Стаховский, соперником которого станет Алехандро Табило.

Ранее UA-Футбол сообщал о громкой победе Даяны Ястремской на турнире в Аделаиде.

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В статье: Australian Open Марта Костюк Сергей Стаховский
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