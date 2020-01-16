Федерер: Рафа и Новак обойдут меня по количеству Шлемов

Швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что Рафаэль Надаль и Новак Джокович обойдут его по количеству побед на турнирах "Большого шлема". В настоящее время Федерер является 20-кратным чемпионом мэйджоров. Надаль выиграл ТБШ 19 раз, а Джокович — 16.

"Судя по тому, как складывается ситуация, Рафа и Новак обойдут меня по количеству "Шлемов". Прошлый сезон показал, что впереди у них ещё будут победы на мэйджорах.

Мне искренне интересно смотреть за их успехами, наблюдать за тем, сколько трофеев они ещё смогут взять. Теннис переживает золотой период, поэтому они могут выиграть ещё много больших турниров.

Так или иначе, но в определённый момент появятся игроки, которые побьют все рекорды. Возможно, им будет даже легче, ведь они видели, как это делали мы. К тому же всё длиннее становится карьера теннисиста. Это будет придавать им лишь большей уверенности", — цитирует Федерера AP News.