  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер: Рафа и Новак обойдут меня по количеству Шлемов
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер: Рафа и Новак обойдут меня по количеству Шлемов

Теннис
(1 голосов)

И вот почему

Федерер: Рафа и Новак обойдут меня по количеству Шлемов
Новина українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что Рафаэль Надаль и Новак Джокович обойдут его по количеству побед на турнирах "Большого шлема". В настоящее время Федерер является 20-кратным чемпионом мэйджоров. Надаль выиграл ТБШ 19 раз, а Джокович — 16.

"Судя по тому, как складывается ситуация, Рафа и Новак обойдут меня по количеству "Шлемов". Прошлый сезон показал, что впереди у них ещё будут победы на мэйджорах.

Мне искренне интересно смотреть за их успехами, наблюдать за тем, сколько трофеев они ещё смогут взять. Теннис переживает золотой период, поэтому они могут выиграть ещё много больших турниров.

Так или иначе, но в определённый момент появятся игроки, которые побьют все рекорды. Возможно, им будет даже легче, ведь они видели, как это делали мы. К тому же всё длиннее становится карьера теннисиста. Это будет придавать им лишь большей уверенности", — цитирует Федерера AP News.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...