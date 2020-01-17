  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская обыграла 12-ю ракетку мира на пути к крупнейшему финалу в карьере
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская обыграла 12-ю ракетку мира на пути к крупнейшему финалу в карьере

Теннис
(3 голосов)

Вторая ракетка Украины поспорит за титул в Аделаиде.

Ястремская обыграла 12-ю ракетку мира на пути к крупнейшему финалу в карьере
Новина українською

Даяна Ястремская в 1/2 финала Adelaide International в третий раз подряд разобралась с сильнейшей теннисисткой Беларуси Ариной Соболенко и оформила свою третью подряд победу над соперницей из топ-20 мирового рейтинга. Матч продолжался 1 час и 46 минут.

В первом сете Ястремская сделала один брейк и не допустила на своей подаче ни одного брейк-поинта. Во второй партии Соболенко отыгралась со счета 1:3, но на тайбрейке Ястремская повела 3:0 и не позволила белоруске вернуться в игру.

В матче с Соболенко Ястремская подала 5 эйсов, сделала 6 двойных ошибок, организовала 25 виннерсов при 30 осечках.

Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира Premier, где может сыграть с первой ракеткой мира Эшли Барти, если та пройдет американку Даниэль-Роуз Коллинс.

Отметим, что в случае победы в Аделаиде Даяна Ястремская дебютирует в топ-20.

Аделаида. WTA Premier с призовым фондом $848,000. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 7:6

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская Арина Соболенко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...