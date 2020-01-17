Ястремская обыграла 12-ю ракетку мира на пути к крупнейшему финалу в карьере

Даяна Ястремская в 1/2 финала Adelaide International в третий раз подряд разобралась с сильнейшей теннисисткой Беларуси Ариной Соболенко и оформила свою третью подряд победу над соперницей из топ-20 мирового рейтинга. Матч продолжался 1 час и 46 минут.

В первом сете Ястремская сделала один брейк и не допустила на своей подаче ни одного брейк-поинта. Во второй партии Соболенко отыгралась со счета 1:3, но на тайбрейке Ястремская повела 3:0 и не позволила белоруске вернуться в игру.

В матче с Соболенко Ястремская подала 5 эйсов, сделала 6 двойных ошибок, организовала 25 виннерсов при 30 осечках.

Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира Premier, где может сыграть с первой ракеткой мира Эшли Барти, если та пройдет американку Даниэль-Роуз Коллинс.

Отметим, что в случае победы в Аделаиде Даяна Ястремская дебютирует в топ-20.

Аделаида. WTA Premier с призовым фондом $848,000. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 7:6