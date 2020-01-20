Australian Open. Старт Ястремской перенесен из-за дождя

Организаторы Открытого чемпионата Австралии официально объявили, что все матчи первого дня, за исключением игр на центральных кортах турнира, перенесены на завтра.

All #AusOpen matches outside of RLA, MCA + MA have now been postponed until tomorrow.



Biiiig backlog of first round matches for the next couple of days.https://t.co/d3UPkzoEsO — Sam Phillips (@samphillips06) 20 января 2020 г.

Таким образом, Даяна Ястремская, которая сегодня на корте третьим запуском на корте №8 должна была сыграть со словенкой Кайей Юван, свой первый матч на турнире проведет не ранее вторника.

Также на вторник запланированы матчи при участии Элины Свитолиной, Екатерины Козловой и Екатерины Бондаренко.

Ранее UA-Футбол сообщал об успешном старте в Мельбурне звездной Серены Уильямс.