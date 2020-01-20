  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Старт Ястремской перенесен из-за дождя
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Старт Ястремской перенесен из-за дождя

Теннис
(1 голосов)

В Мельбурне обильные осадки.

Australian Open. Старт Ястремской перенесен из-за дождя
Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Австралии официально объявили, что все матчи первого дня, за исключением игр на центральных кортах турнира, перенесены на завтра.

Таким образом, Даяна Ястремская, которая сегодня на корте третьим запуском на корте №8 должна была сыграть со словенкой Кайей Юван, свой первый матч на турнире проведет не ранее вторника.

Также на вторник запланированы матчи при участии Элины Свитолиной, Екатерины Козловой и Екатерины Бондаренко.

Ранее UA-Футбол сообщал об успешном старте в Мельбурне звездной Серены Уильямс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...