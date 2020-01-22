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Australian Open. Барти шагает в третий круг

Теннис
(1 голосов)

Первая ракетка мира снова побеждает.

Australian Open. Барти шагает в третий круг
Новина українською

После тяжелого старта против Леси Цуренко Эшли Барти порадовала домашнюю публику комфортной победой над 48-й ракеткой мира Полоной Херцог. Матч продолжался всего 1 час и 8 минут.

Первый сет Барти выиграла с двумя результативными геймами на приеме, а во второй партии отыграла шесть брейк-поинтов и добила Херцог поздним брейком.

На пути к победе Барти подала 5 эйсов, выиграла 79% очков с первой подачи, реализовала 3 из 7 брейк-поинтов, совершила 16 виннерсов при 16 невынужденных ошибках.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Эшли Барти ждет матч с 26-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Australian Open. Женщины. 3-й раунд

Эшли Барти (Австралия, 1) – Полона Херцог (Словения) – 6:1, 6:4

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В статье: Australian Open Эшли Барти Полона Херцог
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