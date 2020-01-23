Джокович – Нисиока. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Третий раунд

23 января. Мельбурн. "Род Лэйвер Арена". Начало не ранее 05:00 по Киеву

Новак Джокович (Сербия, 2) - Йосихито Нисиока (Япония, 71)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Прошлогодний чемпион турнира Новак Джокович второй круг подряд сыграет против теннисиста из Японии. Во втором раунде серб ожидаемо не испытал серьезных проблем в матче с Тацумой Ито (6:1, 6:4, 6:2), но теперь его ждет встреча с более цепким оппонентом.

Йосихито Нисиока две недели назад на АТР Cup оставил очень приятное впечатление после матча с Рафаэлем Надалем (6:7, 4:6), а в Мельбурне японец еще раз подтвердил свою великолепную форму, проиграв в матчах с двумя игроками из топ-40 Ласло Дьере и Дэном Эвансом всего один сет.

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Хотя единственный очный поединок против Джоковича на Кубке Дэвиса ноябре прошлого года завершился для Нисиоки разгромом (1:6, 2:6), мы считаем, что на Australian Open японец поборется и возьмет в каждом сете как минимум по три гейма.

Ставка – тотал больше геймов 27 за 1,9