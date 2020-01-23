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Джокович – Нисиока. Прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Новак Джокович – Йосихито Нисиока: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Джокович – Нисиока. Прогноз на матч Australian Open
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Australian Open 2020. Третий раунд

23 января. Мельбурн. "Род Лэйвер Арена". Начало не ранее 05:00 по Киеву

Новак Джокович (Сербия, 2) - Йосихито Нисиока (Япония, 71)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Прошлогодний чемпион турнира Новак Джокович второй круг подряд сыграет против теннисиста из Японии. Во втором раунде серб ожидаемо не испытал серьезных проблем в матче с Тацумой Ито (6:1, 6:4, 6:2), но теперь его ждет встреча с более цепким оппонентом.

Йосихито Нисиока две недели назад на АТР Cup оставил очень приятное впечатление после матча с Рафаэлем Надалем (6:7, 4:6), а в Мельбурне японец еще раз подтвердил свою великолепную форму, проиграв в матчах с двумя игроками из топ-40 Ласло Дьере и Дэном Эвансом всего один сет.

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Хотя единственный очный поединок против Джоковича на Кубке Дэвиса ноябре прошлого года завершился для Нисиоки разгромом (1:6, 2:6), мы считаем, что на Australian Open японец поборется и возьмет в каждом сете как минимум по три гейма.

Ставкатотал больше геймов 27 за 1,9

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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Новак Джокович Прогнозы Australian Open Йосихито Нисиока
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