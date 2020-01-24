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Australian Open. Ястремская и Бондаренко проигрывают в парной сетке

Теннис
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Бесславное завершение турнира для двух украинок.

Australian Open. Ястремская и Бондаренко проигрывают в парной сетке
Новина українською

Екатерина Бондаренко в паре с Александрой Крунич в первом круге Открытого чемпионата Австралии проиграла Дарье Юрак и Нине Стоянович (1:6, 4:6). Бондаренко и Крунич сделали один брейк и проиграли пять геймов на своей подаче.

Без особых шансов свой последний матч в Мельбурне отдала и Даяна Ястремская. Украинка в паре с Фанни Столлар в двух сетах уступила 8-м сеяным Квете Пешке и Деми Схюрс (4:6, 2:6). Ястремская и Столлар на четыре брейка соперниц ответили только одним успешным геймом на приеме.

Ранее UA-Футбол сообщал, что борьбу на Australian Open сенсационно завершила Серена Уильямс.

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В статье: Australian Open Катерина Бондаренко Даяна Ястремская
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