Australian Open. Надаль на классе победил Кареньо-Буста в поединке соотечественников

Испанский теннисист, первая ракетка планеты Рафаэль Надаль выходит в четвертый круг соревнований на Открытом чемпионате Австралии. В матче 1/16 финала он без особых проблем побеждает своего соотечественника Пабло Кареньо-Буста (АТР №30).

Счет встречи 3-0 (6-1; 6-2; 6-4) в пользу Надаля, в активе которого 9 подач на вылет, 42 виннера, 5 из 10 использованных брейков, 63% выигранных очков и отсутствие двойных ошибок. У его соперника 6 эйсов, 21 виннер 0 заработанных брейков, 37% выигранных очков и 1 двойная ошибка.

В следующем раунде соревнований Надаль сыграет против победителя пары Кирьос / Хачанов.