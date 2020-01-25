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Свитолина без шансов проигрывает Мугурусе в третьем круге Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Элина Свитолина зачехлила ракетку

Свитолина без шансов проигрывает Мугурусе в третьем круге Australian Open
UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии без шансов уступает испанской спортсменке Гарбинье Мугурусе (WTA №32) и покидает турнир. Счет встречи 2-0 (6-1; 6-2) в пользу испанки.

Первый сет Мугуруса начала довольно уверенно, без проблем взяв свою подачу. А вот у Элины не сложилось с самого начала. Если в своем первом гейме ей и удалось отыграть два брейка и забрать его, то уже следующую подачу украинки со счетом 40-15 забрала испанская теннисистка. Далее очень уверенная игра от Гарбинье, полная растерянность со стороны Элины, как следствие проиграна подача и сет со счетом 6-1.

Свитолина без шансов проигрывает Мугурусе в третьем круге Australian Open - изображение 1

Второй сет Элина начала с уверенно выигранного гейма на своей подаче. Тем самым ответила и Мугуруса. Далее испанка дважды взяла подачу соперницы, Свитолина к брейку была бизько при счете 2-5, но не смогла дважды его реализовать. В результате счет 6-2 стал финальным во втором сете и в матче в целом.

Свитолина без шансов проигрывает Мугурусе в третьем круге Australian Open - изображение 2

Что касается статистики, то в активе Мугурусы 4 подачи на вылет, 31 виннер, 4 из 13 использованных брейки, 63% выигранных очков и лишь 1 двойная ошибка. У Свитолиной 2 эйса, 12 виннеров, ни одного использованного с 2 заработанных брейков, 37% выигранных очков и отсутствие двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Гарбинье Мугуруса сыграет с победительницей пары Диаз / Бертенс.

Открытый чемпионат Австралии. женщины

1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) (WTA №5) - Гарбинье Мугуруса (Испания) (WTA №32)

0 - 2 (1-6; 2-6)

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В статье: Australian Open Элина Свитолина Гарбинье Мугуруса
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
25.01.2020 в 11:51
Даже по предыдущему, выигранному матчу, было заметно, что Элина находится в плохой форме. Так что победа испанки, вполне закономерна.
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