Гарбинье Мугуруса - Кики Бертенс. Анонс и прогноз на матч Australian Open

Australian Open-2020. Четвертый раунд

Мельбурн. 27-е января. "Rod Laver Arena". Второй запуск (не ранее 05:30 по Киеву)

Габинье Мугуруса (Испания, 32) - Кики Бертенс (Нидерланды, 10)

LIVE видеотрансляция - Eurosport 1/2

В этом матче могла бы сыграть Элина Свитолина, однако одна из фавориток Australian Open, пятая сеяная на турнире не выдержала неистового напора Гарбинье Мугурусы. Именно напор, смелость, желание заострять позволили когда-то первой теннисистке мира, а ныне даже не сеяной на АО Гарбинье Мугурусе смести с корта украинку. Вероятно, тот матч был для Гарбинье одним из лучших, - если вообще не самым лучшим, - за последнее время.

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То, что Мугуруса умеет играть в теннис, никто сомнениям не подвергал, но вызывала скепсис способность испанки именно в Мельбурне показать свои лучшие качества. Ведь в первых двух раундах Гарбинье играла нестабильно и одолела более простых, чем Свитолина, соперниц в трех сетах. Причем, американке Роджерс первую партию отдала со счетом 0:6. Но пятой ракетке мира Мугуруса сумела противопоставить веские аргументы, что и вылилось в феерический результат. Не в последнюю очередь потому, что Свитолина была для Мугурусы острым раздражителем.

Кики Бертенс тоже им является. Это тоже теннисистка из топ-10 мирового рейтинга, тоже принципиальная соперница. Как и Свитолина, Кики не показывала в первых раундах идеальной игры, потратив немало усилий на победы над Ариной Родионовой и Зариной Диаз. Но это того стоило: Бертенс впервые в карьере дошла до четвертого раунда Australian Open. И может пройти еще дальше.

Однако такую ​​задачу ставит перед собой и Мугуруса. Тем более, что соперниц, несмотря на разницу в рейтинге, можно сравнивать по классу. В четырех предыдущих встречах по два раза выигрывали Кики и Гарбинье, но испанка свои победы одержала на харде, а нидерландка – на грунте.

Прогноз. Победа Кики Бертенс в трех сетах.

Бертенс стабильна, поэтому высока вероятность того, что этот матч проведет без срывов. Но Мугурса как минимум один сет должна сыграть на своем максимуме. Ставим на то, что поединок затянется до трех сетов.

Ставка : тотал геймов больше 22,5 за 2,02.