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Кирьос вышел на матч Australian Open в майке Брайанта
Австралийский теннисист скорбит по легенде НБА.
Ник Кирьос считается одним из главных фанатов баскетбола в АТР-туре. Новость о смертельной авиакатастрофе Коби Брайанта не могла пройти мимо него.
Перед матчем четвертого раунда Australian Open против Рафаэля Надаля 26-я ракетка мира, отдавая должное карьере великого Коби, вышел на центральный корт Мельбурна в майке Лейкерс с №8. На его глаза наворачивались слезы.
В матче Кирьос – Надаль идет третий сет (3:6, 6:3, 4:4).
Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина и другие звезды украинского спорта почтили память Коби Брайанта.