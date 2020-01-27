  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кирьос вышел на матч Australian Open в майке Брайанта
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кирьос вышел на матч Australian Open в майке Брайанта

Теннис
(1 голосов)

Австралийский теннисист скорбит по легенде НБА.

Кирьос вышел на матч Australian Open в майке Брайанта
Новина українською

Ник Кирьос считается одним из главных фанатов баскетбола в АТР-туре. Новость о смертельной авиакатастрофе Коби Брайанта не могла пройти мимо него.

Перед матчем четвертого раунда Australian Open против Рафаэля Надаля 26-я ракетка мира, отдавая должное карьере великого Коби, вышел на центральный корт Мельбурна в майке Лейкерс с №8. На его глаза наворачивались слезы.

В матче Кирьос – Надаль идет третий сет (3:6, 6:3, 4:4).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина и другие звезды украинского спорта почтили память Коби Брайанта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант Australian Open Ник Кирьос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...