Кирьос вышел на матч Australian Open в майке Брайанта

Ник Кирьос считается одним из главных фанатов баскетбола в АТР-туре. Новость о смертельной авиакатастрофе Коби Брайанта не могла пройти мимо него.

Перед матчем четвертого раунда Australian Open против Рафаэля Надаля 26-я ракетка мира, отдавая должное карьере великого Коби, вышел на центральный корт Мельбурна в майке Лейкерс с №8. На его глаза наворачивались слезы.

В матче Кирьос – Надаль идет третий сет (3:6, 6:3, 4:4).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина и другие звезды украинского спорта почтили память Коби Брайанта.