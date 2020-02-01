  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Крейчикова и Мектич выиграли Australian Open в миксте
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крейчикова и Мектич выиграли Australian Open в миксте

Теннис
(1 голосов)

Триумф хорватско-чешской пары

Крейчикова и Мектич выиграли Australian Open в миксте
UA-Футбол
Новина українською

Хорватско-чешская пара теннисистов Никола Мектич и Барбора Крейчикова триумфировали на Открытом чемпионате Австралии в миксте. В финальном матче они победили британскую пару Бетани Матек-Сэндз / Джейми Маррей.

Счет встречи 5-7; 6-4; 10-1 в пользу победителей турнира, в активе которых 2 подачи на вылет, 28 виннеров, 55% выигранных очков, 3 из 4 использованных брейки и 2 двойные ошибки. У их соперников 4 эйса, 18 виннеров, 45% выигранных очков, 3 из 5 использованных брейки и 1 двойная ошибка.

Напомним, что ранее София Кенин стала победительницей женской сетки турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Барбора Крейчикова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...