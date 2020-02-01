Крейчикова и Мектич выиграли Australian Open в миксте

Хорватско-чешская пара теннисистов Никола Мектич и Барбора Крейчикова триумфировали на Открытом чемпионате Австралии в миксте. В финальном матче они победили британскую пару Бетани Матек-Сэндз / Джейми Маррей.

Счет встречи 5-7; 6-4; 10-1 в пользу победителей турнира, в активе которых 2 подачи на вылет, 28 виннеров, 55% выигранных очков, 3 из 4 использованных брейки и 2 двойные ошибки. У их соперников 4 эйса, 18 виннеров, 45% выигранных очков, 3 из 5 использованных брейки и 1 двойная ошибка.

Напомним, что ранее София Кенин стала победительницей женской сетки турнира.