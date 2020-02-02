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Джокович нагрубил рефери во время одной из пауз финала Australian Open. Видео
Серб не сдержался
Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович во время победного для себя финала Открытого чемпионата Австралии попал в неприятный инцидент. Во время одной из пауз во втором сете он наехал на главного рефери матча.
Причиной стало замечание, которое судья сделал теннисисту во время его подачи, которую он в конечном счете проиграл.
"Ты сделал себя знаменитым. Замечательная работа, замечательная работа, замечательная работа"
Все лучшие моменты финала Australian Open вы можете посмотреть здесь.
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