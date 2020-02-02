Джокович нагрубил рефери во время одной из пауз финала Australian Open. Видео

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович во время победного для себя финала Открытого чемпионата Австралии попал в неприятный инцидент. Во время одной из пауз во втором сете он наехал на главного рефери матча.

Причиной стало замечание, которое судья сделал теннисисту во время его подачи, которую он в конечном счете проиграл.

"Ты сделал себя знаменитым. Замечательная работа, замечательная работа, замечательная работа"

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