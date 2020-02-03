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Козлова не сыграет в матчах Кубка Федерации
У теннисистки травма
Сборная Украины в матчах Кубка Федерации в Эстонии сыграет в таком составе: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк.
Катерина Козлова из-за травмы будет вынуждена пропустить соревнования. Наши теннисистки уже прибыли в Таллин.
Расписание матчей сборной Украины:
6 февраля
Сборная Украины – Сборная Болгарии – 16.00
7 февраля
Сборная Украины – сборная Хорватии – 17.00
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