  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Козлова не сыграет в матчах Кубка Федерации
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Козлова не сыграет в матчах Кубка Федерации

Теннис
(1 голосов)

У теннисистки травма

Козлова не сыграет в матчах Кубка Федерации
Новина українською

Сборная Украины в матчах Кубка Федерации в Эстонии сыграет в таком составе: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк.

Катерина Козлова из-за травмы будет вынуждена пропустить соревнования. Наши теннисистки уже прибыли в Таллин.

Расписание матчей сборной Украины:

6 февраля

Сборная Украины – Сборная Болгарии – 16.00

7 февраля

Сборная Украины – сборная Хорватии – 17.00

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Катерина Козлова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...