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Кубок Дэвиса и ATP Cup могут объединить

Теннис
(1 голосов)

Сейчас ведутся переговоры с игроками и АТР

Кубок Дэвиса и ATP Cup могут объединить
Новина українською

Президент ITF Дэвид Хаггерти прокомментировал идею объединить "Кубок Дэвиса" и ATP Cup.

"Переговоры с ATP идут: и мы, и они услышали мнение игроков о том, что проведение одного командного турнира было бы более разумным решением. Посмотрим, куда зайдёт наше обсуждение. Я считаю, что лучше организовать один хороший командный турнир. Мы открыты для диалога.

В ближайшие несколько месяцев нам надо всё серьёзно обсудить и понять, насколько мы сходимся во мнениях. Думаю, какая-то ясность появится к "Ролан Гаррос" или Уимблдону. Я по натуре оптимист.

Компания Kosmos тоже готова обсудить вопрос объединения. Нам необходима слаженная работа. Нередко дело не в деньгах, а в загруженности календаря игроков.

На мой взгляд, первый "Кубок Дэвиса" в новом формате прошёл хорошо. Конечно, это не идеал, но идеалов не бывает. У нас есть база для его дальнейшего улучшения", - приводит слова Хаггерти Reuters.

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В статье: Кубок Дэвиса ATP Cup
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