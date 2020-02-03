Кубок Дэвиса и ATP Cup могут объединить

Президент ITF Дэвид Хаггерти прокомментировал идею объединить "Кубок Дэвиса" и ATP Cup.

"Переговоры с ATP идут: и мы, и они услышали мнение игроков о том, что проведение одного командного турнира было бы более разумным решением. Посмотрим, куда зайдёт наше обсуждение. Я считаю, что лучше организовать один хороший командный турнир. Мы открыты для диалога.

В ближайшие несколько месяцев нам надо всё серьёзно обсудить и понять, насколько мы сходимся во мнениях. Думаю, какая-то ясность появится к "Ролан Гаррос" или Уимблдону. Я по натуре оптимист.

Компания Kosmos тоже готова обсудить вопрос объединения. Нам необходима слаженная работа. Нередко дело не в деньгах, а в загруженности календаря игроков.

На мой взгляд, первый "Кубок Дэвиса" в новом формате прошёл хорошо. Конечно, это не идеал, но идеалов не бывает. У нас есть база для его дальнейшего улучшения", - приводит слова Хаггерти Reuters.