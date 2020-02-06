Кубок Федерации. Ястремская легко принесла Украине первую победу

Даяна Ястремская в первом матче против Болгарии на классе ожидаемо переиграла 165-ю ракетку мира Изабеллу Шиникову. Матч продолжался всего 51 минуту.

В первом сете Ястремская реализовала 2 из 2 брейк-поинтов, а на своей подаче выиграла 16 из 18 очков. На старте второй партии Даяна в борьбе защитила свою подачу, тут же сделала брейк и без проблем добила соперницу.

Следующими на корт выйдут Элина Свитолина и Виктория Томова. В случае неудачи четвертой ракетки мира судьба матча будет решена в парном поединке, на который капитан сборной Украины предварительно заявил Лесю Цуренко и Катарину Завацкую.

Украина – Болгария 1:0

Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова – 6:2, 6:1