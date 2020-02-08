Чемпионка Australian Open: Я сделаю все что угодно, чтобы сыграть за свою страну

Победительница Открытого чемпионата Австралии, американка София Кенин (WTA №7) прокомментировала свое участие в матчах Кубка Федераций сразу после турнира Большого Шлема.

"Я пока еще постепенно осознаю, что со мной произошло. Естественно, это огромное событие для меня и лучшие две недели в моей жизни. Но когда Кэти Ринальди (капитан сборной США) сказала мне, что я в команде, я тоже очень обрадовалась. Так что я взяла пару выходных, а потом с радостью приехала сюда. Ехать было долго, но я бы что угодно сделала, чтобы выступить за свою страну" - сказала Кенин.

Напомним, что в финале Australian Open Кенин победила испанку Гарбинье Мугурусу.