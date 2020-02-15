Гаэль Монфис: Сейчас я чувствую счастье и уверенность в своих силах

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №9) прокомментировал выход в полуфинал турнира в Роттердаме и рассказал о своем самочувствии сейчас.

"Вчера я был нездоров, но сегодня я чувствую себя намного лучше. Я делал все, что было в моих силах. Сейчас я выступаю в Роттердаме как действующий чемпион, это определенно добавляет мне уверенности на корте. Для чего мне нужен был медицинский перерыв? Я немного поскользнулся и поэтому нужно было проверить бедро. Дальше уже я чувствовал, что все хорошо. Есть шанс, что я смогу защитить свой титул. Но для начала я надеюсь, что сумею хорошо восстановиться к следующей игре. Сейчас я чувствую эмоции счастья, а также уверенность в своих силах, потому что в последнее время все складывается для меня просто отлично.

Что я хочу передать Элине Свитолиной в День святого Валентина? Я недавно говорил с ней, мне очень повезло и я очень счастлив, что у меня такая замечательная девушка. Не могу дождаться, когда мы будем вместе" - сказал Гаэль.

Напомним, что в 1/2 финала на турнире в Роттердаме Гаэль Монфис сыграет против серба Филиппа Крайиновича.