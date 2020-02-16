Мугуруса - отмена: Свитолина получит новую соперницу в первом круге Дубай

Украинская теннисистка, шестая ракетка планеты Элина Свитолина в первом круге турнира в Дубаи (ОАЭ) не сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы (WTA №16) как было запланировано ранее.

Ситуация изменилась из-за того, что Кики Бертенс (WTA №8) решила сняться с турнира. В этом случае Мугуруса переместилась на позицию голландки и на старте соревнований сыграет против бельгийки Ким Клейтерс.

Элина Свитолина же начнет турнир матчем против победительницы квалификации или так называемой "лаки-лузер".

Отметим, что украинско-испанская дуэль состоится при условии успешного преодоления Гарбинье Мугурусою и Даяной Ястремской первого круга соревнований.