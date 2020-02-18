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Серена Уильямс: Я горжусь Клийстерс

Теннис
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Экс-первая ракетка мира отреагировала на камбэк бельгийки.

Серена Уильямс: Я горжусь Клийстерс
Новина українською

Накануне Ким Клийстерс в первом раунде турнира в Дубае со счетом 2:6, 6:7 проиграла Гарбинье Мугурусе. Этот матч был для 36-летней теннисистки первым с 2012 года.

"Серьезно, я очень-очень горжусь Ким Клийстерс. Ты вдохновляешь меня. Поздравляю с великолепным выступлением", - написала Уильямс-младшая в Твиттере.

Серена Уильямс в последний раз выходила на корт 24 января – в третьем раунде Australian Open американка сенсационно проиграла Ван Цян (4:6, 7:6, 5:7).

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В статье: Ким Клийстерс Серена Уильямс
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