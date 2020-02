Серена Уильямс: Я горжусь Клийстерс

Накануне Ким Клийстерс в первом раунде турнира в Дубае со счетом 2:6, 6:7 проиграла Гарбинье Мугурусе. Этот матч был для 36-летней теннисистки первым с 2012 года.

"Серьезно, я очень-очень горжусь Ким Клийстерс. Ты вдохновляешь меня. Поздравляю с великолепным выступлением", - написала Уильямс-младшая в Твиттере.

Seriously so so so proud of Kim Clijsters. You inspire me. Wow. Just wow congrats you did amazing.