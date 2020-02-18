Свитолина – Брэйди: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Смотрите на UA-Футбол прямую трансляцию матча первого круга турнира WTA в Дубае между украинкой Элиной Свитолиной и теннисисткой из США Дженнифер Брэйди. Теннисистки выйдут на корт в 12:05 по киевскому времени.

Свитолина является двукратной чемпионкой турнира в Дубае. В прошлом году шестая ракетка мира дошла до полуфинала. Брэйди в основную сетку турнира вышла после трех побед в квалификации.

Свитолина и Брэйди проводят второй очный матч. Четыре года назад в Монреале сильнее была Элина – 6:2, 6:4.

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Прямую трансляцию матча Элина Свитолина – Дженнифер Брэйди в Украине смотрите на канале Setanta Sports Ukraine. Увидеть поединок вы можете прямо в этой новости в плеере MEGOGO, если вы являетесь пользователем сервиса и у вас есть подписка на пакеты "Оптимальный" или "Максимальный". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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