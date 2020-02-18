Свитолина впервые с октября покинет топ-6 рейтинга WTA

Элина Свитолина в первом раунде турнира в Дубае со счетом 2:6, 1:6 проиграла 52-й ракетке мира Дженнифер Брэйди и не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал.

С понедельника Свитолина опустится на 7-е место в рейтинге WTA. В последний раз так низко украинка стояла 21 октября 2019 года, когда была 8-й ракеткой мира.

Топ-10 рейтинга WTA по состоянию на 18 февраля:

Элина Свитолина в 2020 году выиграла только 6 из 11 матчей. Свою самую рейтинговую победу в сезоне уроженка Одессы оформила во втором раунде Australian Open в матче с 62-й ракеткой мира Лорен Дэвис.