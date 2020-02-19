Долгополов пропустит два турнира из-за травмы

Украинский теннисист Александр Долгополов снялся с турнира ATP серии Мастерс в Индиан-Уэллс в связи с затянувшимся восстановлением после травмы.

Долгополов теперь не сыграет на BNP Paribas Open. Украинец также пропустит соревнований в Акапулько на следующей неделе, где был первым в альтернативном списке.

Александр Долгополов не играет в туре ATP с мая 2018 года. В августе 2018 года и в июле 2019 года он перенес две операции на кисти, кроме того в сезоне-2020 украинец пока еще не выступал из-за операции на ноге.