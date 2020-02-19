Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Долгополов пропустит два турнира из-за травмы
Теннисист не успел восстановиться
Украинский теннисист Александр Долгополов снялся с турнира ATP серии Мастерс в Индиан-Уэллс в связи с затянувшимся восстановлением после травмы.
Долгополов теперь не сыграет на BNP Paribas Open. Украинец также пропустит соревнований в Акапулько на следующей неделе, где был первым в альтернативном списке.
Александр Долгополов не играет в туре ATP с мая 2018 года. В августе 2018 года и в июле 2019 года он перенес две операции на кисти, кроме того в сезоне-2020 украинец пока еще не выступал из-за операции на ноге.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...