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Костюк легко вышла в четвертьфинал в Каире

Теннис
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Марта Костюк еще на шаг приблизилась к титулу в Египте.

Костюк легко вышла в четвертьфинал в Каире
Новина українською

Во втором раунде 60-тысячника Костюк за 1 час и 3 минуты разгромила 521-ю ракетку мира Мелани Клаффнер (6:1, 6:4).

В первом сете Марта сделала три брейка и проиграла один гейм на своей подаче. Вторая партия получилась более напряженной – решающий брейк Костюк сделала только в 9-м гейме, после чего с пятого матч-бола оформила путевку в четвертьфинал.

За выход в полуфинал Zed Open Марта Костюк сыграет с Анастасией Гасановой или Изабеллой Шиниковой.

Позже свой матч второго раунда в Каире проведет и Дарья Снигур, соперницей которой станет 97-я ракетка мира Ирина Бегу.

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В статье: теннис Марта Костюк
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