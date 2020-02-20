Костюк легко вышла в четвертьфинал в Каире

Во втором раунде 60-тысячника Костюк за 1 час и 3 минуты разгромила 521-ю ракетку мира Мелани Клаффнер (6:1, 6:4).

В первом сете Марта сделала три брейка и проиграла один гейм на своей подаче. Вторая партия получилась более напряженной – решающий брейк Костюк сделала только в 9-м гейме, после чего с пятого матч-бола оформила путевку в четвертьфинал.

За выход в полуфинал Zed Open Марта Костюк сыграет с Анастасией Гасановой или Изабеллой Шиниковой.

Позже свой матч второго раунда в Каире проведет и Дарья Снигур, соперницей которой станет 97-я ракетка мира Ирина Бегу.