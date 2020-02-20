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Мотор уступил польскому Виве Кельце

Теннис
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Украинская команда проиграла с огромной разницей в счете

Мотор уступил польскому Виве Кельце
Новина українською

Запорожский "Мотор" в 13-м туре Лиги чемпионов дома проиграл польскому "Виве Кельце".

Гости с самого начала поединка наращивали преимущество, которое к концу первой половины встречи составляло пять голов.

В середине второй половины матча украинцам удалось сократить отставание. Поляки же в это время в течение шести минут не могли забросить мяч в ворота "Мотора".

Но в конечном итоге тренеру гостей удалось повлиять на подопечных, которые увеличили преимущество до семи мячей.

Лига чемпионов. 13 тур. Группа В

Мотор – Виве Кельце 26:33 (14:19)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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