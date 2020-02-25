Марченко совершил невероятный камбэк на старте турнира в По

На старте французского челленджера Илья Марченко за 2 часа и 20 минут переиграл 266-ю ракетку мира Маттиаса Бахингера (3:6, 7:6, 6:4) и продлил свою победную серию до шести матчей.

Во втором сете украинец вернулся со счета 1:3, а на тайбрейке отыграл три матч-бола (два на приеме).

Судьбу третьего сета решил брейк от Марченко при счете 2:2. В концовке матча Илья в трех геймах на своей подаче позволил сопернику взять лишь одно очко.

Следующим соперником Илья Марченко в По станет 11-й сеяный Марко Трунгельити.

Сергей Стаховский в статусе 6-й ракетки турнира в первом круге за полтора часа проиграл россиянину Теймуразу Габашвили (6:7, 2:6). Украинец не сделал ни одного брейка и отдал два гейма на своей подаче.

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