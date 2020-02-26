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Надаль выиграл стартовый матч в Акапулько

Теннис
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Вторая ракетка мира провел первый матч с момента Australian Open.

Надаль выиграл стартовый матч в Акапулько
Новина українською

В первом круге турнира в Акапулько Рафаэль Надаль за 1 час и 30 минут разобрался с 54-й ракеткой мира Пабло Андухаром (6:3, 6:2).

Надаль начал матч с проигранного гейма на своей подаче, но мгновенно выдал рывок 5:0 и взял игру под свой контроль. Во второй партии лидер посева сделал еще три брейка и спокойно оформил путевку во второй круг.

Во втором раунде Надаль сыграет с №50 мирового рейтинга Миомиром Кецмановичем.

Рафаэль Надаль на этой неделе может вернуться на первую позицию в рейтинге АТР. Для этого испанцу нужно стать трехкратным чемпионом Акапулько при условии, что Новак Джокович в Дубае не выйдет в полуфинал.

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В статье: Рафаэль Надаль Пабло Андухар
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