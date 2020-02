Надаль выиграл стартовый матч в Акапулько

В первом круге турнира в Акапулько Рафаэль Надаль за 1 час и 30 минут разобрался с 54-й ракеткой мира Пабло Андухаром (6:3, 6:2).

Надаль начал матч с проигранного гейма на своей подаче, но мгновенно выдал рывок 5:0 и взял игру под свой контроль. Во второй партии лидер посева сделал еще три брейка и спокойно оформил путевку во второй круг.

Can @RafaelNadal add a third @AbiertoTelcel ???? to his résumé this week? ???? #AMT2020 pic.twitter.com/NK8ds4QZUu