Марченко на характере прорвался в третий круг турнира во Франции

Во втором круге французского челленджера Илья Марченко встречался со 197-й ракеткой мира Марко Трунгельити.

Накануне вторая ракетка Украины в матче с Маттиасом Бахингером отыграл три матч-бола и выиграл в решающем сете. Сегодня Марченко также был в шаге от поражения, но нашел в себе силы перевернуть ход игры.

После осечки в первом сете Марченко во второй партии при счете 3:5 выиграл четыре гейма подряд. В решающем сете борьбы на корте уже не было – Трунгельити отдал еще два гейма на своей подаче и взял считанное количество мячей на приеме. Победа Марченко – 2:6, 7:5, 6:1.

За выход в четвертьфинал челленджера в По и шанс вернуться в онлайн-версии рейтинга АТР в топ-200 Илья Марченко поспорит с Теймуразом Габашвили, который вчера переиграл Сергея Стаховского (6:7, 2:6).