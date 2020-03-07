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Элина Свитолина: Полуфиналы и финалы всегда играть непросто, надо быть готовой на 100%

Теннис
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Комментарий украинки

Элина Свитолина: Полуфиналы и финалы всегда играть непросто, надо быть готовой на 100%
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №7) прокомментировала выход в полуфинал турнира в Монтерее (Мексика).

"Сегодня были не самые плохие условия, я играла, когда ветер был сильнее. Нужно адаптироваться, иногда немного прохладнее, иногда немного теплее. Мне кажется, что я сумела хорошо приспособиться.

Думаю, это был очень хороший матч, мы сыграли на хорошем уровне. Сегодня я действительно здорово подавала, сыграла несколько брейкпоинтов во втором сете. Думаю, что моя подача сыграла сегодня ключевую роль. И я постараюсь удержать этот уровень и дальше. Я ожидала, что Лейла играет хорошо, потому что она выиграла много матчей на прошлой неделе. Я старалась быть сосредоточенной и каждый мяч играть как последний. Для меня было важно все время быть начеку, потому что я знаю, что Фернандес может очень хорошо пробивать по мячу

Я в предвкушении от полуфинала. Важно быть на 100% готовой и полностью восстановиться. Полуфиналы и финалы всегда непросто играть, потому что ты как бы близко к титулу, но одновременно и далеко. Впереди много работы и все соперники очень мотивированы. Я постараюсь сделать все, что в моих силах" - сказала она.

Напомним, что ранее Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

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В статье: Элина Свитолина
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