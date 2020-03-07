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Кубок Дэвиса. Молчанов и Стаховский берут первую победу для Украины
Наши победили в паре
Украинский дуэт Сергей Стаховский / Денис Молчанов побеждают пару с Китайского Тайбэя Ян Цун-Хуа / Сие Чен Пен.
Счет встречи 2-1 (6-7; 6-4; 6-4) в пользу украинцев, в активе которых 2 реализованных брейки. Таким образом, в противостоянии команд установился счет 2-1 в пользу наших соперников.
Напомним результаты вчерашних одиночных противостояний:
1-й матч: Сергей Стаховский - Цзэн Чжуньсинь (6-3; 1-6; 2-6)
2-й матч: Илья Марченко - У Дунлинь (4-6; 4-6)
Следующий матч противостояния: Сергей Стаховский - У Дунлинь (начало в 15-00).