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Кубок Дэвиса. Молчанов и Стаховский берут первую победу для Украины

Теннис
(3 голосов)

Наши победили в паре

Кубок Дэвиса. Молчанов и Стаховский берут первую победу для Украины
UA-Футбол
Новина українською

Украинский дуэт Сергей Стаховский / Денис Молчанов побеждают пару с Китайского Тайбэя Ян Цун-Хуа / Сие Чен Пен.

Счет встречи 2-1 (6-7; 6-4; 6-4) в пользу украинцев, в активе которых 2 реализованных брейки. Таким образом, в противостоянии команд установился счет 2-1 в пользу наших соперников.

Напомним результаты вчерашних одиночных противостояний:

1-й матч: Сергей Стаховский - Цзэн Чжуньсинь (6-3; 1-6; 2-6)

2-й матч: Илья Марченко - У Дунлинь (4-6; 4-6)

Следующий матч противостояния: Сергей Стаховский - У Дунлинь (начало в 15-00).

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В статье: Сергей Стаховский Денис Молчанов Кубок Дэвиса
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