Ролан Гаррос не состоится? Заявление директора турнира

Из-за эпидемии коронавируса на прошлой неделе был отменен крупный турнир в Индиан-Уэллсе, а ближайшие соревнования в Италии и Испании пройдут без зрителей.

"До старта Ролан Гаррос еще есть время, но оно быстро пролетит. Самое главное – здоровье игроков и зрителей. Мы будем изучать все варианты и примем рекомендации Федерации тенниса Франции. Итоговое решение за ней", - сказал Форже в интервью L’Equipe.

Ролан Гаррос-2020 пройдет с 24 мая по 7 июня. Звание действующих чемпионов турнира должны защищать Рафаэль Надаль и Эшли Барти.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина поддержала отмену турнира в Индиан-Уэллсе.