Организаторы Уимблдона не будут проводить турнир без зрителей

Всеанглийский теннисный клуб на основании финансовых расчетов и нежелании портить репутацию принял решение отменить проведение Уимблдона, если из-за пандемии коронавируса турнир не сможет принять болельщиков. Об этом сообщает Daily Mail.

Маловероятно, что решение по Уимблдону будет принято в ближайшее время, но уже сейчас очевидно, что календарь сезона в мировом теннисе претерпит существенных изменений.

Британские СМИ отмечают, что на данный момент отмена Ролан Гаррос в Париже не планируется. Грунтовый турнир Большого шлема должен начаться 24 мая.

Ранее АТР как минимум на шесть недель отменила все официальные турниры. В WTA также не будут играть как минимум до 20 апреля.

Первые матчи на Уимблдоне-2020 должны быть сыграны 29 июня.