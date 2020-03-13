  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Организаторы Уимблдона не будут проводить турнир без зрителей
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организаторы Уимблдона не будут проводить турнир без зрителей

Теннис
(1 голосов)

Турнир Большого шлема под угрозой срыва.

Организаторы Уимблдона не будут проводить турнир без зрителей
Новина українською

Всеанглийский теннисный клуб на основании финансовых расчетов и нежелании портить репутацию принял решение отменить проведение Уимблдона, если из-за пандемии коронавируса турнир не сможет принять болельщиков. Об этом сообщает Daily Mail.

Маловероятно, что решение по Уимблдону будет принято в ближайшее время, но уже сейчас очевидно, что календарь сезона в мировом теннисе претерпит существенных изменений.

Британские СМИ отмечают, что на данный момент отмена Ролан Гаррос в Париже не планируется. Грунтовый турнир Большого шлема должен начаться 24 мая.

Ранее АТР как минимум на шесть недель отменила все официальные турниры. В WTA также не будут играть как минимум до 20 апреля.

Первые матчи на Уимблдоне-2020 должны быть сыграны 29 июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уимблдон коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...