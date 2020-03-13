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Организаторы Уимблдона не будут проводить турнир без зрителей
Турнир Большого шлема под угрозой срыва.
Всеанглийский теннисный клуб на основании финансовых расчетов и нежелании портить репутацию принял решение отменить проведение Уимблдона, если из-за пандемии коронавируса турнир не сможет принять болельщиков. Об этом сообщает Daily Mail.
Маловероятно, что решение по Уимблдону будет принято в ближайшее время, но уже сейчас очевидно, что календарь сезона в мировом теннисе претерпит существенных изменений.
Британские СМИ отмечают, что на данный момент отмена Ролан Гаррос в Париже не планируется. Грунтовый турнир Большого шлема должен начаться 24 мая.
Ранее АТР как минимум на шесть недель отменила все официальные турниры. В WTA также не будут играть как минимум до 20 апреля.
Первые матчи на Уимблдоне-2020 должны быть сыграны 29 июня.