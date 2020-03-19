Организаторы US Open не исключили перенос турнира

Теннисная ассоциация США (USTA) подтвердила, что планирует провести открытый чемпионат США в соответствии с графиком, но не исключает переноса соревнований из-за пандемии коронавируса.

"Сейчас беспрецедентные времена, и мы оцениваем все наши варианты, включая возможность переноса турнира на более поздний срок.

Мы признаем, что такое решение не должно приниматься в одностороннем порядке, поэтому USTA сделает это при полной консультации с другими турнирами Большого шлема, WTA, ATP, ITF и нашими партнерами, включая и Кубок Лэйвера", - говорится в заявлении USTA.

Открытый чемпионат США по теннису должен пройти с 31 августа по 13 сентября.