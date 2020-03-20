Ролан Гаррос развязал войну в мировом теннисе

COVID-19 как минимум до первых чисел июня парализовал весь профессиональный теннис. Грунтовый сезон уже потерян, на очереди трава – никто не может гарантировать, что теннисисты в этом году вернутся на корты, а на трибунах снова будут звучать восторженные аплодисменты.

Для организаторов турниров и боссов национальных федераций в этих непростых условиях главным ресурсом становится время. И некоторые готовы поставить себя выше остальных и действовать с позиции силы.

Что вообще произошло?

Федерация тенниса Франции во вторник неожиданно выступила с заявлением о переносе Ролан Гаррос на 20 сентября – 4 октября. Изначально грунтовый Шлем должен был пройти с 24 мая по 7 июня, но ситуация с коронавирусом зашла настолько далеко, что даже фора в два месяца не давала никаких гарантий проведения турнира в привычные сроки. К тому же из-за карантина во Франции на Ролан Гаррос остановили работы по подготовке центрального корта, над которым в этом году должна дебютировать раздвижная крыша.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

Сказать, что новость о переносе Ролан Гаррос на осень произвела эффект разорвавшейся бомбы – ничего не сказать. Выяснилось, что боссы Открытого чемпионата Франции при принятии решения не консультировались с ITF, АТР и WTA, а просто поставили всех перед фактом – в сентябре-октябре мы забираем две недели в календаре, хотите вы этого или нет.

Возникает хороший вопрос – а что теперь мешает Индиан-Уэллсу, имеющему неофициальный статус пятого Шлема, взять и перенести свой турнир, скажем, на конец октября? Ролан Гаррос создал прецедент – календарь можно не уважать, если ты платишь хорошие деньги и даешь хорошие очки.

Ролан Гаррос влез на территорию 12 турниров

После Открытого чемпионата США в календаре мирового тенниса наступает небольшое затишье перед серией крупных турниров в Японии и Китае. Затем АТР с промежуточной остановкой в Европе отправляется на финальный Мастерс сезона в Париже и определяет чемпиона Итогового турнира в Лондоне, а в WTA остаются в Азии или переезжают в Европу, чтобы доиграть финальные турниры перед двумя Итоговыми чемпионатами – WTA Elite Trophy и WTA Finals. Так было всегда, но не в этом году.

За те две недели, которые Ролан Гаррос вероломно забрал под свой Шлем, в календаре мирового тенниса запланированы сразу 12 турниров:

– АТР: Мец, Санкт-Петербург, Чэнду, София, Чжухай (все – АТР 250), Пекин и Токио (оба – АТР 500).

– WTA: Гуанчжоу, Сеул (оба – WTA International), Токио (WTA Premier), Ухань (WTA Premier 5) и Пекин (WTA Premier Mandatory).

Немногим хватило смелости высказаться. Рауль Зурутуза, босс турнира АТР-500 в Акапулько, интересы которого перенос Ролан Гаррос на осень вообще никак не затронул, назвал решение французов «предательским, эгоистичным и таким, которое демонстрирует пренебрежение организаторов к другим турнирам и теннисистам».

Ролан Гаррос ударил и по Федереру. Он может отомстить

Особняком в этой истории стоит Кубок Лэйвера. Роджер Федерер, Бьорн Борг и Джон Макинрой ежегодно на три дня забирают под свое крыло практически всю элиту АТР-тура и менять свои планы они не собираются. Бостон, 25-27 сентября – и точка. Все билеты на TG Garden давно раскуплены – помешать выставочному турниру может коронавирус, но никак не Ролан Гаррос.

Laver Cup statement on schedule. pic.twitter.com/wMWUVOnhtz — Laver Cup (@LaverCup) March 18, 2020

Безусловно, Кубок Лэйвера за столь короткий период уже стал неотъемлемой частью мирового тенниса, но когда на другой чаше весов стоит турнир Большого шлема, то 99 из 100 теннисистов (Ник Кирьос – мы знаем, что ты поедешь в Бостон, лишь бы не играть на грунте) выберут Ролан Гаррос. И с кем тогда Федереру делить корт? А представить Кубок Лэйвера без Федерера – это как Jimmy Kimmel Live! без Джимми Киммела.

Ответ Федерера на захват его слота в календаре АТР может стать очень простым – главный теннисист современности просто больше никогда не приедет на Ролан Гаррос. Да, грунтовый Шлем за последние годы уже неоднократно проводился без легендарного швейцарца, но ни один турнир мира в здравом рассудке не откажется от присутствия на корте фигуры такого масштаба. Как ни крути, ссориться с Федерером – себе дороже. Это огромные репутационные и финансовые потери, и сложно представить, что французы при принятии своего контраверсийного решения не учитывали этот момент.

Два подряд Шлема – это как вообще?

Ролан Гаррос при переносе своего турнира на осень не смутило, что между стартом грунтового Шлема и финалом на US Open пройдет всего 6 дней. А ведь речь идет о разных континентах, разных часовых поясах и разных покрытиях!

Ассоциация тенниса США (USTA) дипломатично намекнула своим коллегам из Франции, что решения подобного уровня было бы неплохо принимать с учетом интересов всех членов большой теннисной семьи. Характерно, что в своем заявлении USTA вспомнила и о Кубке Лэйвера – боевые действия в мировом теннисе уже начались.

«Когда весь мир объединяется, мы понимаем, что такое решение нельзя принимать единолично. USTA примет его только совместно с другими турнирами Большого шлема, WTA, ATP, ITF и нашими партнерами, включая Кубок Лэйвера».

An update on the 2020 US Open. pic.twitter.com/YfhnsKdvBD — US Open Tennis (@usopen) March 17, 2020

Больше всего интересует, что сейчас думает обо всем этом Рафаэль Надаль. Если US Open и Ролан Гаррос пройдут по обновленному расписанию, то испанцу за месяц придется защищать 4000 очков, а это чуть меньше 40% от его текущего рейтинга.

В любом случае, все это останется на уровне разговоров, если мир не найдет противодействие коронавирусу. И мировому теннису вместо раскола было бы неплохо объединить усилия и сделать свой вклад в борьбе с пандемией. Сейчас только это имеет значение.