Ролан Гаррос развязал войну в мировом теннисе

COVID-19 как минимум до первых чисел июня парализовал весь профессиональный теннис. Грунтовый сезон уже потерян, на очереди трава – никто не может гарантировать, что теннисисты в этом году вернутся на корты, а на трибунах снова будут звучать восторженные аплодисменты.

Для организаторов турниров и боссов национальных федераций в этих непростых условиях главным ресурсом становится время. И некоторые готовы поставить себя выше остальных и действовать с позиции силы.

Что вообще произошло?

Федерация тенниса Франции во вторник неожиданно выступила с заявлением о переносе Ролан Гаррос на 20 сентября – 4 октября. Изначально грунтовый Шлем должен был пройти с 24 мая по 7 июня, но ситуация с коронавирусом зашла настолько далеко, что даже фора в два месяца не давала никаких гарантий проведения турнира в привычные сроки. К тому же из-за карантина во Франции на Ролан Гаррос остановили работы по подготовке центрального корта, над которым в этом году должна дебютировать раздвижная крыша.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA