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Тони Надаль: От переноса Уимблдона больше всех пострадает Федерер
Так как ему уже 38 лет
Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль, прокомментировал отмену Уимблдона.
"Очевидно, что от переноса больше всего пострадают Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович. Больше всего ситуация повлияет на тех, у кого уходит время.
Думаю, отмена — большой удар для Федерера. Но он уже сказал правильные вещи, что сейчас нужно думать не о теннисе, а о здоровье и безопасности", — цитирует Надаля Marca.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тыс.