  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Тони Надаль: От переноса Уимблдона больше всех пострадает Федерер
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тони Надаль: От переноса Уимблдона больше всех пострадает Федерер

Теннис
(1 голосов)

Так как ему уже 38 лет

Тони Надаль: От переноса Уимблдона больше всех пострадает Федерер
Новина українською

Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль, прокомментировал отмену Уимблдона.

"Очевидно, что от переноса больше всего пострадают Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович. Больше всего ситуация повлияет на тех, у кого уходит время.

Думаю, отмена — большой удар для Федерера. Но он уже сказал правильные вещи, что сейчас нужно думать не о теннисе, а о здоровье и безопасности", — цитирует Надаля Marca.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тыс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Тони Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...