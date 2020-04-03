Циципас - об отмене Уимблдона: Думал, что это первоапрельская шутка

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал отмену Уимблдонского турнира в сезоне-2020 из-за угрозы распространения коронавируса.

"Я лёг спать с уверенностью, что отмена Уимблдона — это просто дурная первоапрельская шутка. Но сегодня проснулся и обнаружил, что Уимблдон на самом деле отменён и придётся пропустить этот особенный турнир. Уже не могу дождаться 2021 года! Оставайтесь дома и будьте здоровы!" — написал Циципас на своей странице в "Твиттере".

Напомним, о решении организаторов Уимблдона отменить турнир стало известно 1 апреля. Позже с совместным заявлением выступили АТР и WTA, заявив о продлении паузы в сезоне до 13 июля.