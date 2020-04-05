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Симона Халеп: Я расстроилась отменой Уимблдона, но все воспринимаю с позитивом

Теннис
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Комментарий теннисистки

Симона Халеп: Я расстроилась отменой Уимблдона, но все воспринимаю с позитивом
UA-Футбол
Новина українською

Действующая чемпионка Уимблдона, румынка Симона Халеп поделилась своими мыслями по поводу отмены турнира в этом году из-за коронавируса и вспомнила прошлогодний финал.

Очевидно, что вы расстроились, что не сможете защитить титул на Уимблдоне?

Конечно, но я воспринимаю все с позитивом, потому что теперь я действующая чемпионка течение двух лет. Я была в ожидании своего первого матча на Центральном корте, кажется, во вторник.

Расскажите о ваших воспоминаниях о прошлогоднем финале.

Что же, без сомнений могу сказать, что это был лучший матч в моей карьере. Перед финалом я фокусировалась на своих воспоминаниях из Сингапура, когда встречалась с ней на групповом этапе. В финале я пыталась действовать агрессивно и пыталась заставить ее двигаться больше, потому что знала, что если дам слабину, то не смогу справиться с ее мощью. На траве она фаворит, потому что она уже много раз переживала подобные моменты, в отличие от меня. Для меня это было впервые. Я была ментально сильной. У меня были шансы победить, и я должна была ими воспользоваться.

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В статье: Симона Халеп
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