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Энди Маррей и Анжелик Кербер примут участие в виртуальном турнире

Теннис
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Средства от соревнований пойдут на помощь теннисистам

Энди Маррей и Анжелик Кербер примут участие в виртуальном турнире
Новина українською

Организаторы Mutua Madrid Open объявили первых участников онлайн-турнира. В этот список вошли Энди Маррей, Анжелик Кербер, Карла Суарес-Наварро и Люка Пуй. Остальные будут названы позже.

Турнир Mutua Madrid Open по Tennis World Tour анонсировали 6 апреля. Призовые пойдут на помощь теннисистам, которые пострадали финансово или физически из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат стартует 27 апреля и продлится четыре дня.

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В статье: Анжелик Кербер Энди Маррей
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