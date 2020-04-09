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Энди Маррей и Анжелик Кербер примут участие в виртуальном турнире
Средства от соревнований пойдут на помощь теннисистам
Организаторы Mutua Madrid Open объявили первых участников онлайн-турнира. В этот список вошли Энди Маррей, Анжелик Кербер, Карла Суарес-Наварро и Люка Пуй. Остальные будут названы позже.
Турнир Mutua Madrid Open по Tennis World Tour анонсировали 6 апреля. Призовые пойдут на помощь теннисистам, которые пострадали финансово или физически из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат стартует 27 апреля и продлится четыре дня.
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