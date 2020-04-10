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Свитолина показала, как одевается во время карантина. ВИДЕО
Первая ракетка Украины опубликовала новое видео в Tik Tok.
В этот раз Элина Свитолина устроила для своих подписчиков небольшой показ мод.
"Несколько моих любимых карантинных нарядов", - написала украинка в Instagram.
Свитолина до начала карантина из-за пандемии коронавируса успела выиграть турнир WTA в Монтеррее. Этот титул стал для Элины первым с осени 2018 года.
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