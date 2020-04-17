В 2015-м Долгополов чуть не вышел в финал Мастерса в Цинциннати

В августе 2016-го Александр Долгополов провел едва ли не один из лучших турниров в своей карьере. На Мастерсе в Цинциннати киевлянин во второй раз в карьере дошел до полуфинала (причем стартовал в квалификации) и был очень близок к победе над самим Новаком Джоковичем.

После побед над Бернардом Томичем, Ежи Яновичем и Томашем Бердыхом Долгополов в матче с Джоковичем выиграл первый сет, а во второй партии после обратного брейка на тайбрейке вел 3:0. К сожалению, добить первую ракетку мира Александр не смог – Джокович сравнял счет по сетам, а в решающей партии не оставил украинцу никаких шансов (6:4, 6:7, 2:6).

К слову, Новак Джокович в том году также покинул Цинциннати ни с чем – в финале Мастерса серб проиграл Роджеру Федереру (6:7, 3:6).