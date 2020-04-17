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Кубок Лэйвера перенесен на 2021 год

Теннис
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Он состоится в Бостоне

Кубок Лэйвера перенесен на 2021 год
Новина українською

Четвёртый Кубок Лэйвера, который должен был пройти в Бостоне с 25 по 27 сентября 2020 года, был перенесён на 2021 год. Он пройдёт там же, в TD Garden в Бостоне с 24 по 26 сентября. Конфликт в теннисном календаре случился из-за переноса "Ролан Гаррос" на осень из-за угрозы распространения коронавируса.

"К сожалению, Кубок Лэйвера должен быть перенесен на год вперёд, но в данной ситуации это правильное решение для всех заинтересованных лиц", — приводит слова 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Роджера Федерера официальный сайт соревнований.

Напомним, Кубок Лэйвера — международный теннисный мужской турнир, проводимый с 2017 года на закрытых кортах между командой Европы и командой мира, которая состоит из игроков неевропейских стран.

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В статье: Кубок Лэйвера
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